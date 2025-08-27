Habertürk
        Başakşehir, Universitatea Craiova deplasmanında tur peşinde! - Futbol Haberleri

        Başakşehir, Universitatea Craiova deplasmanında tur peşinde!

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, play-off turu rövanşında yarın akşam Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya konuk olacak. İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Başakşehir, rakibini iki farklı mağlup ederek adını lig etabına yazdırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 11:37 Güncelleme: 27.08.2025 - 11:37
        Başakşehir, Romanya'da tur için sahada!
        İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın akşam Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk olacak.

        Romanya'nın Craiova kentindeki Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Schlager yönetecek.

        Bu sezon Konferans Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi. İstanbul temsilcisi, üçüncü eleme turunda ise Norveç'in Viking takımına (3-1, 1-1) üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırdı.

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında ise Universitatea Craiova'ya iç sahada 2-1 mağlup oldu.

        Turuncu-lacivertliler, 2 veya daha farklı skorla maçı kazanırsa organizasyonun lig etabına yükselecek. Başakşehir'in tek farklı skorla maçı kazanması halinde de uzatma bölümlerine geçilecek.

        MUHAMMED ŞENGEZER KADRODA OLMAYACAK

        İstanbul Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer, cezası nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

        Universitatea Craiova ile oynanan ilk maçta sarı kart gören Muhammed Şengezer, cezalı duruma düştüğü için rövanş karşılaşmasında görev alamayacak.

        UNIVERSITATEA CRAIOVA, LİGİNDE LİDER DURUMDA

        Universitatea Craiova, 7. hafta sonunda Romanya Birinci Futbol Ligi'nin en üst sırasında yer alıyor.

        Romanya temsilcisi, ligin geride kalan 7 haftasında 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puanla zirvede yer aldı. Universitatea Craiova, söz konusu karşılaşmalarda 16 gol kaydederken, 8 kez topu ağlarında gördü.

        Universitatea Craiova, ikinci eleme turundan itibaren mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde de oynadığı 5 maçın 3'ünü kazandı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Rumen ekibi, sırasıyla Sarajevo'yu (Bosna Hersek) ile Spartak Trnava'yı (Slovakya) saf dışı bıraktı ve son olarak Başakşehir'i de 2-1 mağlup etti.

        RUMEN EKİBİNDE TANIDIK İSİMLER

        Universitatea Craiova'nın kadrosunda Türk takımlarında forma giyen Silviu Lung ile Alexandru Cicaldau yer alıyor.

        Lung, 2017-2022 yıllarında Kayserispor'un kalesini korudu. Cicaldau ise 2021-2022 sezonunda Galatasaray, 2023-2024'te ise Konyaspor'da görev yaptı.

        Eski Rumen milli oyuncu Mirel Radoi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Universitatea Craiova, 76 yıllık tarihinde 4 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

        Romanya ekibi, Avrupa kupalarındaki en büyük başarılarını ise 1982-1983 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final ve 1981-1982'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final oynayarak elde etti.

        BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

        İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

        Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

        Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

        Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ivan Brnic, Abbosbek Fayzullaev

        Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

