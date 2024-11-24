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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Başantrenör Ergin Ataman'ın A Milli Basketbol Takımı karnesi - Basketbol Haberleri

        Başantrenör Ergin Ataman'ın A Milli Basketbol Takımı karnesi

        Tecrübeli başantrenör Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nın başına 77. maçına çıkacak. İşte Ataman'ın milli takım karnesi...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:22 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:22
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        Ergin Ataman'ın A Milli karnesi!
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        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takım, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman yönetiminde daha önce 77 maça çıktı.

        Ay-yıldızlı takımda ikinci dönemini geçiren tecrübeli başantrenör, 37'si resmi olan bu maçlarda 38 galibiyet, 39 mağlubiyet gördü.

        Ergin Ataman, milli takımda 22 Mart 2014 - 31 Ağustos 2016 tarihlerini kapsayan ilk döneminde 45 maçta görev yaptı.

        Tecrübeli başantrenör, 16 Nisan 2022 tarihinde başlayan ikinci döneminde ise şu ana kadar 32 müsabakada ay-yıldızlı takımın başında bulundu.

        İLK SINAVINI BELÇİKA KARŞISINDA VERDİ

        Ergin Ataman, milli takım kariyerindeki ilk maçına 2 Ağustos 2014 tarihinde Belçika karşısında çıktı.

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        A Milli Takım, 2014 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Belçika'ya 74-70 yenildi.

        İLK GALİBİYETİ PORTO RİKO KARŞISINDA ALDI

        Ergin Ataman, milli takım kariyerindeki ilk galibiyet sevincini Porto Riko karşısında yaşadı.

        Ataman yönetimindeki milliler, Sırbistan'da katıldığı Belgrad Kupası'nda 16 Ağustos 2014 tarihinde Porto Riko'yu 77-66 yendi.

        DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL

        A Milli Takım'ın başında ilk resmi karşılaşmasına 2014 FIBA Dünya Kupası'nda çıkan Ataman, galibiyetle başladı.

        Ergin Ataman yönetimindeki milliler, C Grubu'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda'yı 76-73 mağlup etti.

        2014 FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu aşamada Litvanya'ya 73-61 yenilerek organizasyona veda etti.

        ATAMAN DÖNEMİNDEKİ RESMİ MAÇLAR

        A Milli Takım, Ergin Ataman döneminde 37 resmi maç oynadı.

        Milli takım, söz konusu maçların 20'sini kazanırken, 17'sinde rakiplerine mağlup oldu.

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        Ataman idaresinde resmi maçlarda en farklı galibiyetini 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Belçika karşında 34 sayıyla (86-52) elde eden ay-yıldızlı takım, en farklı yenilgisini ise 2015 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya karşısında 27 sayı ile (77-104) yaşadı.

        MİLLİ TAKIMDA EN ÇOK MAÇA ÇIKAN 6. BAŞANTRENÖR

        Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nın başında en çok maça çıkan 6. başantrenör konumunda.

        Ay-yıldızlı takım, en çok maça (173) Karadağlı başantrenör Bogdan Tanjevic yönetiminde çıkarken Mehmet Baturalp (146) ikinci, Aydın Siyavuş (130) üçüncü, Samim Göreç (107) dördüncü, Aydın Örs (81) beşinci sırada yer aldı.

        Ergin Ataman ise 77 müsabakayla bu sıralama altıncı basamağın sahibi oldu.

        KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

        Türk sporun en başarılı antrenörlerinden Ergin Ataman, kariyerinde birçok ilke imza attı.

        A Milli Basketbol Takımı'nın yanı sıra Yunan ekibi Panathinaikos'u da çalıştıran tecrübeli başantrenör, Türkiye ve Avrupa'da önemli başarılar elde etti.

        Türkiye liginde Anadolu Efes, Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Ataman, 3 farklı takımla ligde ipi göğüsleyen ilk ve tek antrenör oldu.

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        Avrupa'da profesyonel liglerde takım çalıştıran ilk Türk antrenör olan Ergin Ataman, Basketbol Süper Ligi'nde "üç büyükler"den ikisiyle (Beşiktaş ve Galatasaray) şampiyonluk kazanan ilk teknik adam olarak da tarihe geçti.

        Anadolu Efes ile 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında THY Avrupa Ligi'nde kupayı kazanan Ataman, bu organizasyonda şampiyonluk yaşayan ilk ve tek Türk antrenör olarak da kayıtlara geçti.

        2001-02 sezonunda İtalya'nın Montepaschi Siena ekibini çalıştıran ve takımına ilk sezonunda Saporta Kupası'nı kazandıran Ataman, bu kupayı kaldıran ilk ve tek Türk antrenör olarak tarihte yerini aldı.

        Panathinakios ile geçen sezon hem THY Avrupa Ligi hem de ulusal lig şampiyonluğuna uzanan tecrübeli çalıştırıcı, bir Avrupa takımıyla Avrupa Ligi kupasını kaldıran ilk Türk başantrenör ünvanını elde ederken Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk kazanan ilk Türk teknik adam olma başarısını gösterdi.

        Ergin Ataman, Beşiktaş ile FIBA EuroChallange Kupası'nı 2012 yılında, Galatasaray ile ULEB Avrupa Kupası'nı 2016 yılında kazanarak yine önemli başarılara imza attı.

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