Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da futbolun kaderi belli oldu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Serie A takımlarının 4 Mayıs'ta bireysel antrenmanlara başlayabileceğini, eğer şartlar olumlu devam ederse 18 Mayıs'ta da antrenmanların takım halinde devam edeceğini duyurdu.
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