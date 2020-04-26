Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da futbolun kaderi belli oldu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Serie A takımlarının 4 Mayıs'ta bireysel antrenmanlara başlayabileceğini, eğer şartlar olumlu devam ederse 18 Mayıs'ta da antrenmanların takım halinde devam edeceğini duyurdu.