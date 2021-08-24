Basına sızan e-postalar Katar'daki ABD üssünde Afganların yaşadığı zor koşulları ortaya koydu

ABD Afganistan'dan yaklaşık 48 bin kişiyi tahliye etti

AA

Axios, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Denetçi Özel Yetkilisi Colin Sullivan'ın 20 Ağustos Cuma günü ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığına (Pentagon) gönderdiği e-postayı yayımladı.

"Doha'daki zor koşullar" başlıklı e-postada, Sullivan, Katar'ın başkenti Doha'nın güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'ndeki Afganların yaşadığı koşulları, "Burada hayati tehlike arz eden bir insani felaket var. Bu durumdan herkesin haberdar olmasını ve takip etmesini istedim." ifadeleriyle aktardı.

- "Afganlar burada gerçek bir cehennemde yaşıyor"

Sullivan, Kabil ve Afganistan'daki durumu görmezden gelmediğini ancak Doha'daki koşulları aktarmanın kendi sorumluluğu olduğunun altını çizerek, "Bugün çok nemli bir gün. Afganlar burada gerçek bir cehennemde yaşıyor. Yerler, çöp, idrar, dışkı, kusmukla dolu." ifadeleriyle mevcut durumu aktardı.

Söz konusu e-postalarda Sullivan, ABD'nin Doha Büyükelçiliği çalışanlarının kendi aralarında geçen şu konuşmalara da yer verdi:

"- Bugün başka bir uçak daha geldi ancak hijyen problemine çözüm olacak bir kaynağımız yok.

- Bu insanlar kabusu yaşıyor.

- Doha'ya inen her uçakla daha da büyüyen bir insani krizin ortasındayız."

- Hangar güncellemesi. Sıçan sorunu var."

Öte yandan söz konusu e-postalarla ilgili Axios'a konuşan bir Pentagon yetkilisi, sahadaki durumu düzeltmek için hızlı adımlar atıldığını kaydetti.