Bir zamanlar oynandığında eğlenceli gelen oyuncaklar, yıllar sonra tekrar bakıldığında ürkütücü gelebiliyor. 1960'lı yıllarda popüler olan suda büyüyen yumurta da tuhaf oyuncaklardan sadece biri. Ancak her ne kadar tuhaf olsa da, Tumblr kullanıcısı "iguanamouth" gittiği bir mağazada suda büyüyen yumurtayı görünce geçmişe yolculuk yapmak istedi ve satın aldı. Sonucun böyle olacağını tabii ki beklemiyordu.
Oyuncağın üzerinde yumurtadan ne çıkacağı yazmıyordu. O da merakına yenik düşüp yumurtayı suda bekletmeye karar verdi. 9 saatin ardından yumurta hafiften çatlamaya başladı.
23 saat geçtiğinde gözlerine inanamadı.
Yumurtadan yaratığa benzer bir oyuncak bebek çıktı.
Sosyal medya kullanıcısı şaşkınlığını gizleyemeyip oyuncağın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
TESADÜFEN BULDUĞU KESEYİ CIMBIZLA AÇTI, BAKIN İÇİNDEN NE ÇIKTI?
Birbirinden zehirli ve insan yaşamı için tehlike arz eden canlıların yaşadığı Avustralya Sürüngen Parkı'nda, yüzlerce örümceğin yumurtadan çıktığı ilk anlar kameralara yansıdı.
Oldukça masum görünen fakat içerisinde adeta zehir saçan örümceklerin bulunduğu beyaz yumurta kesesi, cımbız benzeri bir nesne ile açıldı.
Yumurtanın içerisinden de yüzlerce örümcek çıktı.
Sürüngen parkı yetkilisi Kane Christensen, ise pek çok kişinin bu görüntüleri korkutucu bulabileceğini ancak bol miktarda örümceğe sahip olmalarının kendileri için önemli olduğunu belirtti.
Çünkü park, Avustralya'da böceklerden panzehir üretilen tek yer ve her ne kadar zehirli olsalar da panzehir üretmek için örümceklere ihtiyaç var!
Yumurtadan çıkan ve Atracinae adı verilen bu örümcek türü yalnızca Avustralya'da yaşıyor.
Eğer bir gün Atracinae tarafından ısırılırsanız nefes almada zorlanma, kaslarda seğirme, uyuşma, yönelim bozukluğu ve baygınlık geçirebilirsiniz.
SÜS DİYE ALDIĞI YUMURTA ÇATLADI!
Charlotte Harrison isimli kadın süs için bir yumurta aldı, 47 gün sonra yumurtanın içinden çıkanı görünce...
Harrison bu yumurtayı bir internet sitesinden 20 dolara aldı.
Evini süslemek için aldığı bu yumurtanın içinde bir canlının olabileceğini de düşünmedi.
Yumurtayı aldıktan sonra Harrison bir farklılık olduğunu anladı ve onu yapay kuluçka makinesine koydu.
47 gün sonra ise yumurtanın içinden bir kuş çıktı.
Hem de bir deve kuşu...
EVİNİN BAHÇESİNDE BULDUĞU DELİĞİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Hawaii'de yaşayan bir adam, evinin bahçesinde bulduğu ilginç deliğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Yeterli beğeni gelmesi durumunda parmağını deliğe sokacağını söyledi ve büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu.
Çünkü deliğin içinden bilimsel adı Atracinae olan ölümcül zehre sahip bir örümcek çıktı.
Neyse ki adam parmağını delikten zamanında çektiği için büyük bir tehlike atlattı.
Türkçesi üç tünel ağlı örümcek olan geçen tür, en zehirli örümcekler arasında bulunuyor.
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