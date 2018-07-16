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Bir zamanlar oynandığında eğlenceli gelen oyuncaklar, yıllar sonra tekrar bakıldığında ürkütücü gelebiliyor. 1960'lı yıllarda popüler olan suda büyüyen yumurta da tuhaf oyuncaklardan sadece biri. Ancak her ne kadar tuhaf olsa da, Tumblr kullanıcısı "iguanamouth" gittiği bir mağazada suda büyüyen yumurtayı görünce geçmişe yolculuk yapmak istedi ve satın aldı. Sonucun böyle olacağını tabii ki beklemiyordu.