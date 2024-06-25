Başkan adayı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı planı açıklandı

Eski ABD Başkanı ve 2024 Başkanlık Seçimleri'nde Başkan Biden'ın rakibi Donald Trump'ın 'Ukrayna planı' basına yansıdı.

Reuters'ın haberine göre Trump'ın iki kilit danışmanı, ABD Başkanlık Seçimleri'ni kazanması halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için "Ukrayna'ya ancak barış görüşmelerine girmesi halinde daha fazla ABD silahı alacağını" deklare edeceğini içeren bir plan sundu.

Trump'ın 2017-2021 dönemindeki Başkanlığı sırasında Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yapan Kellogg ve Fred Fleitz tarafından hazırlanan plana göre, barış görüşmeleri sırasında hakim savaş hatlarına dayalı bir ateşkes olacak.

Emekli Korgeneral Keith Kellogg, ABD'nin aynı zamanda Moskova'yı müzakereyi reddetmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya desteğini arttıracağı konusunda uyaracağını da belirtti.

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Rapora göre Moskova, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin uzun bir süre için ertelenmesi vaadiyle de masaya oturmaya ikna edilebilir.

Fleitz, stratejilerini Trump'a sunduklarını ve eski Başkanın da olumlu yanıt verdiğini söyledi.