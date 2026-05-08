        Başkan Aras: Projeye izin vermeyeceğiz | Son dakika haberleri

        Marmaris'teki projede ÇED süreci başlatıldı! Başkan Aras: İzin vermeyeceğiz

        Marmaris Selimiye'de, Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde planlanan 450 yat kapasiteli tekne bağlama iskelesi için ÇED süreci başlatıldı. Projeyi yakından takip eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu hassas bölgede böyle bir projeye izin vermeyeceğiz" dedi

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 18:04 Güncelleme:
        Başkan Aras: Projeye izin vermeyeceğiz

        Muğla'nın Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesi'nde, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yapılması planlanan 450 yat kapasiteli tekne bağlama iskelesi projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED süreci başlatıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı kapsamında yer alan bölgenin; yüzme alanları, günübirlik tur ve mavi tur destinasyonlarını kapsayan deniz turizmi alanları arasında bulunduğuna dikkat çekildi.

        Büyükşehir Belediyesi ayrıca, nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıların yaşam alanı olan ve turizm potansiyeli açısından marka değeri taşıyan bölgenin, Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alması nedeniyle korunması gereken hassas alanlardan biri olduğunu vurguladı. Bu nedenle planlanan projenin doğal yaşam üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED süreciyle ilgili gerekli itirazlarda bulunacağı ifade edildi.

        Açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, aynı bölgede daha önce Portmarin Liman İşletmeciliği Turizm İnşaat A.Ş. tarafından yapılması planlanan 145 yat/tekne bağlama kapasiteli "Yat/Tekne Bağlama İskelesi" projesine de benzer gerekçelerle 27 Mayıs 2025 tarihinde olumsuz görüş verdiği hatırlatıldı.

        ÇED olumlu kararının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, yürütmenin durdurulması ve ÇED kararının iptali istemiyle 12 Aralık 2025 tarihinde Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. 2026/49 esas numarasıyla görülen davada, mahkeme 20 Ocak 2026 tarihli kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan bilgi ve belge talebinde bulundu.

        Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeye karşı tüm hukuki süreçlerin yürütüleceğini belirterek, şunları kaydetti: "Buna asla izin vermeyeceğiz. Aynı bölgede daha önce yapılmak istenen yat bağlama iskelesi projesine karşı dava açtık ve süreç halen devam ediyor. Şimdi ise aynı bölgenin yanına 450 yat kapasiteli yeni bir bağlama iskelesi için ÇED süreci başlatıldığını öğrendik. ÇED raporunun olumlu çıkması durumunda yeniden dava sürecini başlatacağız. Burası Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan çok hassas bir alan."

