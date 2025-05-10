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        Haberler Gündem Güncel Başkan Büyükkılıç, muhtarların Anneler Gününü kutladı | Son dakika haberleri

        Başkan Büyükkılıç, kadın muhtarların Anneler Gününü kutladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte görev yapan 30 mahallenin kadın muhtarlarını ağırlayarak, Anneler Günü'nü kutladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:29
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        Başkan Büyükkılıç, muhtarların Anneler Gününü kutladı
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        Kayseri'de 30 mahallenin kadın muhtarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, muhtarlara Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen de eşlik etti.

        Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Ailenin temel direğisiniz, ülkemizin gerçekten olmazsa olmazısınız" dedi.

        Başkan Büyükkılıç, Anneler Günü vesilesi ile birlikte değerlendirmelerde bulunduklarını, bu günü andıklarını ve başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin elinden öptüklerini ifade etti.

        Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya da, "İlgi ve alakanızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımız hem devlet hem millet temsilcisi hem anne hem yönetici oluyorlar. Yeri geldiğinde güvenlik, yeri geldiğinde sağlık, asfalt, kaldırım gibi konularda 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Muhtarlarımızı burada ağırlamanız bizim için çok önemli, sizin aracılığıyla tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

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