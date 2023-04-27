İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 97 Milyon 800 bin lira maliyetle araç filosuna kazandırılan 60 yeni otobüsün tanıtım töreni, 2019 yılında temeli atılarak 2021 yılında hizmete açılan Bodrum Otogarı'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Borum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'a birçok alanda çok önemli hizmetlerin yapıldığını belirterek, "Benim 4 yıl önce adaylık serüvenim bu otogarda başlamıştı. Bu otogar bize çok gerekliydi ve Büyükşehir Belediyemiz doğru bir hizmet noktasında otogarı hizmete sundu" dedi.

"ÇOK BÜYÜK ALTYAPI YATIRIMLARI YAPILIYOR" Buna benzer birçok hizmeti Bodrum'da gördüklerini kaydeden Aras, "Çok büyük altyapı yatırımları yapılıyor. Çünkü Bodrum'un altyapısında büyük eksikler vardı ve hızlı nüfus artışına cevap veremedi. Şu an yapılan yatırımlarla altyapı, nüfusu yüzde 92 oranında karşılıyor. Şimdi tüm atıksu arıtma tesisleri ve kanalizasyon hatları devreye girecek. 2023 yılı açılış yılı olacak. Bu güzel hizmetleri bizlere kazandıran başkanımıza tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.

"BODRUM'UN ALTYAPI İLE İLGİLİ PROBLEMİ KALMAYACAK" Bodrum'un eksiklerini tek tek giderdiklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise, özellikle altyapı konusunda yaptıkları yatırımlarla kentin çok büyük bir eksiğini ortadan kaldırdıklarını söyledi. Gürün, "Şu anda hepimize hizmet veren çok güzel bir mekândayız. Bodrum'da sadece otobüs sadece terminal değil, yılların birikimi olan altyapı ve arıtma sorunlarını da ortadan kaldırıyoruz. Şu an yaptığımız yatırımlarla Bodrum'un yüzde 92'lik kanalizasyon ve arıtma sorununu ortadan kaldırdık. ÇED raporunun iptali nedeniyle yüzde 8'lik kısmı yapamadık. Ama onu da çözüme kavuşturacağız. Turgutreis'te Muğla'nın en büyük arıtma tesisini de yakında hizmete açıyoruz. Bodrum'un altyapı ile ilgili bir problemi kalmayacak" şeklinde konuştu.