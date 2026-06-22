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        Haberler Gündem Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi kent genelinde 13 günlük yasak kararı alındı

        Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi kent genelinde 13 günlük yasak kararı alındı

        Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirlerini duyurdu. Kent genelinde 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında toplantı, gösteri, basın açıklaması ve drone uçuşları yasaklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 21:51 Güncelleme:
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        Ankara'da NATO tedbirleri açıklandı

        Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini duyurdu. Zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sürdürülmesi amacıyla kent genelinde bazı yasak ve kısıtlama kararları alındı.

        13 GÜNLÜK YASAK KARARI

        Valilik açıklamasına göre, 28 Haziran 2026 günü saat 00.00’dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59’a kadar Ankara genelinde bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı. Kararın, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında alındığı belirtildi.

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        ZİRVE ALANLARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

        Açıklamada, zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere hassas bölgelerde güvenlik tedbirlerinin artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda, belirlenen bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engelleneceği bildirildi.

        DRONE UÇUŞLARINA YASAK

        Valilik, zirve süresince Ankara hava sahasında da kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Buna göre, Valilik izni dışında kent genelinde her türlü insansız hava aracı, drone ve benzeri araçların uçuşu yasaklandı.

        EYLEM VE ETKİNLİKLERE KISITLAMA

        Karar kapsamında açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplanma, toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtma ile afiş ve pankart asma gibi etkinliklere izin verilmeyecek.

        AMAÇ KAMU DÜZENİ VE ZİRVE GÜVENLİĞİ

        Ankara Valiliği, kararların milli güvenliğin, ülke itibarının, vatandaşların huzur ve güvenliğinin, kamu düzeninin ve zirveye katılacak heyetlerin can güvenliğinin korunması amacıyla alındığını vurguladı. Açıklamada, daha önce çeşitli gruplar tarafından yapılan eylemler ve sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların da değerlendirmeye alındığı kaydedildi.

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        #Ankara NATO zirvesi
        #Ankara Valiliği
        #haberler
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