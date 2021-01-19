Ankara'da kuğular bile buz tuttu: -17!

'Hamsi avı yasağı sezon sonuna kadar uzatılsın' çağrısı

İHA

Ankara’da kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı. Hava sıcaklığı, gecenin ilerleyen saatlerinde termometrelerde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle, Ankara’nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu.

"GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT" UYARISI

İHA'da yer alan habere göre bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu. Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KUĞULAR DA BUZ TUTTU

Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları buzla kaplanırken kuğuların da buz tutmaları görenleri şaşırttı. Havuzların fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları dikkat çekti.

GÜN İÇİNDE SICAKLIK -4 DERECE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.

Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.