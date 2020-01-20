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Başkent EDAŞ'ın, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlama hedefi doğrultusunda, kış aylarında ortaya çıkabilen zorlu koşullara karşı önlem aldığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, altyapı bakımları, uygun malzeme satın alımı ve uzaktan izleme ve kontrol sistemi olan SCADA kurulumlarını sağlayan Başkent EDAŞ, olumsuz hava koşulları sebebiyle hizmet devamlılığının aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Başkent EDAŞ tarafından ‘merkezi kontrol ve veri toplama sistemi’ olarak kullanılan SCADA sayesinde, yüksek gerilim hatlarında meydana gelebilecek olası enerji kesintilerine saha ekibinin müdahalesine gerek kalmadan uzaktan enerji verilebileceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, bin 170 adet SCADA’lı merkeze 2019 yılı içerisinde yapılan yatırımlar ile 570 adet merkezin daha eklenerek sayının bin 740 adete yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, şirketin olası afet durumunda kullanmak üzere 9 adet drone, kış boyunca ihtiyacı karşılayacak kadar afet malzeme stoku, 5 adet paletli kar aracını hazır beklettiği bilgisi verildi.

Ayrıca, kar yağışı nedeniyle direklerin yıkılmasına ve iletkenlerin kopmasına sebep olabilecek buz yükünü önleme amaçlı olarak 200 adet buz yükü aparatının montajının da kritik noktalara yerleştirildiği bildirildi.

Başkent EDAŞ ekiplerinin, en son 2 bin 600 rakıma sahip Kastamonu’nun en yüksek kesimi olarak kabul edilen Ilgaz Dağı'nda yaklaşık 1.5 metre karda elektrik arızasına müdahale ettiği açıklandı.