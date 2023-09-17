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        Haberler Magazin Başkent Kültür Yolu Festivali başladı

        Başkent Kültür Yolu Festivali başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin yeni durağı Başkent Kültür Yolu Festivali ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:27
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        Başkentte başladı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin GastroANTEP ile eş zamanlı altıncı durağı olan Başkent Kültür Yolu Festivali 1 Ekim’e kadar devam edecek.

        CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI FESTİVAL GALA KONSERİYLE BÜYÜLEDİ

        Dünyanın en köklü sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yeni kuşağın hızla yükselen ve en çok aranan isimleri arasında yer alan çellist Jamal Aliyev ile birlikte CSO Ada Ankara’da sanatseverle buluştu. İlginin büyük olduğu Festival Gala Konseri’nde, şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde; Prokofiev, Bach, Paganini, Handel ve Popper’dan eserler seslendirildi. CSO, konserin ikinci bölümünde ise, müzik tarihinin en görkemli eserlerinden olan Gustav Holst’un Gezegenler eserini yorumlayarak müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı.

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        REFİK ANADOL 'RÖNESANS RÜYALARI' ANKARA’DA

        Festival boyunca CSO Ada Ankara Fuaye alanında, Refik Anadol’un yapay zekayı Rönesans dönemine ait eserlerin görselleriyle eğiterek oluşturduğu 'Rönesans Rüyaları' dijital veri heykeli yer alacak. 14'üncü ve 17'nci yüzyıllar arasında üretilmiş milyonlarca sanat eserinin görsel verilerinden oluşan dijital veri heykeli, Rönesans eserleri bağlamında türünün ilk örneği kabul ediliyor. Makinenin zihnindeki gizli Rönesans evreninde benzersiz ve sürükleyici bir deneyim yaratan 'Rönesans Rüyaları' sanat tarihinin ebedi izleriyle bağlantımızı tazelemenin yeni ve şiirsel bir yolunu gösteriyor.

        CEPHEDEN CUMHURİYET'E YÜZYILIMIZ

        Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı’na ithafen; Türk görsel sanatlar tarihinin en önemli sanatçılarının eserlerinden özel bir seçki ile oluşturduğu “Cepheden Cumhuriyet’e Yüzyılımız” sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Anadolu toprakları üzerinde ölüm kalım savaşıyla varoluş tarihimizi ve güçlenerek yeniden dirilişimizi anlatan sergi, Milli Mücadele ve Cumhuriyet’e dair toplumun belleğinde izleri silinmeyen, sanatçıların hafızasına kazınan anların izdüşümüne yer veriyor.

        KONSERLER, FİLM GÖSTERİMLERİ, SERGİLER VE GÖSTERİLERLE DOLU BİR GÜN

        Başkent Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde CSO Ada Ankara salonlarında Doğan Can House Band ve “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” müzikseverler ile buluştu. Cermodern Açıkhava’da 'Arizona Dream' filmi gösterildi. 'Limon' ve 'Damdaki Kemancı' Büyük ve Küçük Tiyatro’da izleyici karşına çıktı. “Bir Hayalin İnşası” isimli dijital sergi Anıtkabir’de sergilenmeye başlandı. Başkent Millet Bahçesi’ndeki Ana Sahne’de ise festivalin ilk günü Oğuzhan Koç yer aldı.

        FESTİVALİN TADINI ÇOCUKLAR ÇIKARACAK

        Başkent Kültür Yolu Festivali, çocukları da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluşturdu. Başkent Millet Bahçesi çocuk etkinlik alanında çocuk atölyeleri, sahne gösterileri, etkinlikler yer alırken Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi fuaye alanında 'Düşlerim Müzede' ve 'Müze Kaşifi' etkinliği yer aldı.

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        #Başkent Kültür Yolu Festivali
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