Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir depoda çıkan ve yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA'da yer alan habere göre Demirciler Sanayisi'nde, inşaat malzemeleri bulunan depoda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürüde büyüyen ve yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından müdahaleye başlayan ekipler, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.