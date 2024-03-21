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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da depo yangını! Başkentte dumanlar gökyüzüne yükseldi - Son dakika haberler

        Başkentte depo yangını! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

        Başkent Ankara'da bir depoda yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:50 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:15
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        Depo yangını kontrol altında
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        Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir depoda çıkan ve yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        AA'da yer alan habere göre Demirciler Sanayisi'nde, inşaat malzemeleri bulunan depoda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürüde büyüyen ve yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından müdahaleye başlayan ekipler, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

        Yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana geldi. İş yeri sahibi İbrahim Mert Tiritoğlu, gazetecilere açıklamasında, yangın sırasında içeride herhangi bir çalışan bulunmadığını belirterek, "Arkadaşlarımızın çoğu dışarıdaydı. Diğerleri olayı duyunca hemen dışarı çıktı." dedi.

        Görgü tanığı Hakan Albayrak ise malzeme almak için iş yerine geldiğini belirterek, "Olay esnasında buradaydım. Yangın çatıda bir kıvılcımla başladı, sonra büyüdü." ifadesini kullandı.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerinde incelemelerde bulunarak, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

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