Başkentte metro çıkışında bıçaklar çekildi
Akköprü'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yakalanan şüphelilerden birinin 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde metro istasyonu çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, geç saatlerde Akköprü Metro İstasyonu çıkışında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından metro istasyonuna kaçan 3 şüpheli ise, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
