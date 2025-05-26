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        Haberler Gündem Güncel Başkentte sağanak etkisi! Yıldırım düşen minarede yangın çıktı! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Başkentte sağanak etkisi! Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!

        Başkentte şiddetli sağanak ve rüzgar etkili oldu. Yapımı devam eden bir caminin minaresine düşen yıldırım sonrası ise yangın çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:58
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        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
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        Ankara'da şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        DHA'nın haberine göre yapımı devam eden caminin minaresine düşen yıldırım sonrası yangın çıktı.

        Başkentte saat 15.00 sıralarında sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Yağış, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi.

        Bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken bir alışveriş merkezinde bulunan iş yerinin çatısı uçtu. Sincan ilçesi Mevlana Mahallesi’nde inşaat halinde bulunan Mevlana Camii’nin minaresine yıldırım düştü. Minare, yıldırımın düşmesiyle alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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