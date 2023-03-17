Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
17 Mart Cuma:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Ayos Konyaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)
18 Mart Cumartesi:
13.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (Enka)
15.30 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Ahmet Cömert)
18.00 TOFAŞ-Galatasaray Nef (TOFAŞ)
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)
19 Mart Pazar:
13.00 Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
15.30 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
18.00 Darüşşafaka Lassa-Frutti Extra Bursaspor (Volkswagen)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
17 Mart Cuma:
18.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)
18 Mart Cumartesi:
14.00 Antalya Toroslar Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Kepez Turgut Özal)
15.00 Rize Belediyespor-OGM Ormanspor (Rize Yenişehir)
16.00 Nesibe Aydın-Bursa Uludağ Basketbol (TOBB ETÜ)
19.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Ahmet Cömert)
19 Mart Pazar:
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Alagöz Holding (BJK Emlakjet)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
17 Mart Cuma:
18.00 Akran Gemlik Basketbol-OGM Ormanspor (Gemlik)
18 Mart Cumartesi:
14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Antalya Güneşi (Kocaeli Atatürk)
15.45 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Yılyak Samsunspor Basketbol (Gölbaşı)
17.30 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)
19 Mart Pazar:
14.00 Depomaxx Haremspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam.net (Altındağ Atatürk)
17.30 Semt77 Yalovaspor-Finalspor (90. Yıl)
20 Mart Pazartesi:
18.00 Çağdaş Bodrumspor-Ankaragücü Mamak Belediyespor (Bodrum)
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