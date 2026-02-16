Canlı
        Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı - Basketbol Haberleri

        Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı

        Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

        Giriş: 16.02.2026 - 10:18 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:19
        Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final programı şu şekilde:

        Yarın:

        18.00 Türk Telekom-Trabzonspor (Ankara)

        20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

        18 Şubat Çarşamba:

        18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Gain (TOFAŞ)

        20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

