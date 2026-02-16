Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.
Giriş: 16.02.2026 - 10:18 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:19
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final programı şu şekilde:
Yarın:
18.00 Türk Telekom-Trabzonspor (Ankara)
20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
18 Şubat Çarşamba:
18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Gain (TOFAŞ)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ