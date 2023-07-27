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        Haberler Basketbol Şampiyonlar Ligi Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri Antalyada yapılacak - Basketbol Haberleri

        Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri Antalyada yapılacak

        Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu eleme maçlarına Antalya ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:15
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        FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri Antalya'da
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        Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 grupta toplam 25 takımın mücadele edeceği eleme maçları, 24 Eylül-1 Ekim tarihlerinde oynanacak.

        Elemelerden gelecek 3 ekibin dahil olmasıyla normal sezon 32 takımla devam edecek.

        Türkiye'den Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ, doğrudan gruplara katılacak.

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