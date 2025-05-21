Basketbolun sponsoru Türkiye Sigorta

Türkiye Sigorta, ‘Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlar’ ana sponsorluğuyla spora olan desteğini devam ettiriyor. İş birliğini duyurmak ve Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımların sponsorluk imzalarını atmak üzere Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay’ın katılımlarıyla Basketbol Gelişim Merkezi’nde (BGM) bir basın toplantısı düzenlendi.

İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Harun Erdenay, “Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlarımız bu yaz Avrupa Şampiyonaları’nda sahaya çıkacaklar. Umuyorum ki, Ay Yıldızlı formalarımızla yeni zaferler yaşayacak, hep birlikte gururlanacağız. Türkiye Sigorta ile iş birliğimizi Kadın ve Erkek Milli Takımlarımızın Ana Sponsoru olarak taçlandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milli takımlarımızın sahada ve saha dışında güçlenmesine katkı sağlayacak bu destekle birlikte, Türkiye Sigorta logosunu artık milli formalarımızda da göreceğiz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak temel hedefimiz, Türk basketbolunu her alanda daha ileriye taşımaktır. Türk basketboluna verdikleri değerli katkılar için Türkiye Sigorta ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.