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Başörtülü intörn doktor ameliyata alınmadı iddiası! Profesör açığa alındı

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. Serdar Topaloğlu, intörn doktor S.S.’yi başörtüsü nedeniyle ameliyata almadığı gerekçesiyle başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı

Başörtülü intörn doktor ameliyata alınmadı iddiası! Profesör açığa alındı
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DHA

Olay, 29 Aralık 2022 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde meydana geldi. İntörn doktor S.S., başörtüsü gerekçesiyle Prof. Dr. Serdar Topaloğlu tarafından ameliyathaneye alınmadığını öne sürerek dekanlığa şikayette bulundu. S.S., başörtüsü nedeniyle arkadaşlarının yanında aşağılayıcı bir dille azarlandığını iddia etti. Şikayet üzerine dekanlığa bilgi veren Prof. Dr. Topaloğlu ise iddiayı reddederek, S.S.’yi başörtüsünden değil, sadece ameliyathanenin giyim kurallarına aykırı davrandığı için uyardığını savundu. Rektörlük tarafından hakkında idari soruşturma başlatılan Prof. Dr. Topaloğlu açığa alındı.

REKTÖRLÜK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan KTÜ Rektörlüğü’nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “29 Aralık 2022 tarihinde, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (Farabi Hastanesi) bir öğretim üyemizin, başörtüsü nedeniyle bir stajyer öğrencimizin ameliyathaneye girişine izin vermediği yönünde, kamuoyuna da yansıyan iddialar konusunda rektörlüğümüzce gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanıncaya kadar ilgili öğretim üyemiz açığa alınmıştır. Soruşturma sürecinin, tüm taraflar açısından hassasiyetle sürdürüleceği konusunu tüm kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

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