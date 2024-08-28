"Başörtüsü nedeniyle görev verilmedi" iddiasına soruşturma

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından, Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın “Nefret ve ayrımcılık”… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 28, 2024

Bakan Tunç, iddiaya ilişkin, "Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nin 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

"BU ZİHNİYET ESKİ TÜRKİYE'DE KALMIŞTIR"

Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasbetmenin 28 Şubat zihniyeti olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti: