Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Basra Körfezi'nde mermi isabet eden petrol tankerinde yangın | Dış Haberler

        Basra Körfezi'nde mermi isabet eden petrol tankerinde yangın

        İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Basra Körfezi'nde Dubai açıklarında bir petrol tankerine mermi isabet etmesi sonucu yangın çıktığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 02:46 Güncelleme:
        Basra Körfezi'nde petrol tankerinde yangın
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İngiltere Deniz Ticaret Örgütünden (UKMTO) yapılan yazılı açıklamada, Dubai açıklarında bir petrol tankerinin sancak tarafına nereden geldiği bilinmeyen bir mermi isabet ettiği ve bunun sonucunda gemide yangın çıktığı kaydedildi.

        Gemideki tüm mürettebatın güvende olduğu, herhangi bir yaralanma ya da çevresel etki bildirimi yapılmadığı aktarıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, olayla ilgili herhangi bir tarafa suçlama yöneltilmezken, bölgeden geçen tüm gemilere son derece dikkatli olma ve şüpheli veya olağandışı herhangi bir faaliyeti derhal bildirme çağrısı yapıldı.

        Son zamanlarda Hürmüz Boğazı ve çevresinde petrol tankerlerine yönelik benzer saldırılar meydana geliyor.

        ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken, Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla vurmuştu.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        #Dubai
        #Hürmüz Boğazı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
