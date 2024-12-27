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        Haberler Dünyadan Başrol oyuncuları Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın yaş farkı eleştirisine yönetmenden savunma

        Başrol oyuncuları Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın yaş farkı eleştirisine yönetmenden savunma

        'Babygirl' filminde başrolleri paylaşan Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın arasındaki yaş farkı eleştiri konusu olmuştu. Yönetmen Halina Reijn, "Kadınların farklı ilişkiler yaşaması tamamen normalleştirilmeli" diyerek filmini savundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 14:33 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:34
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        Yaş farkı savunması
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        Nicole Kidman, son filmi 'Babygirl'de başrolleri Harris Dickinson ile paylaşıyor. 57 yaşındaki Kidman'ın karşısında 28 yaşındaki Dickinson'ın partner olarak yer alması, filme yönelik eleştiriler arasındaydı. Ancak filmi yönetmeni Halina Reijn, filmde eleştirilen Nicole Kidman ile Harris Dickinson'ın yaş farkını savundu.

        'Babygirl', kariyerini ve ailesini tehlikeye atan, kendisinden çok genç stajyeri ile ateşli bir ilişki yaşayan güçlü bir CEO'yu konu alıyor.

        Yönetmen, iki oyuncu arasındaki yaş farkını ve çok daha genç bir erkekle başrol oynayan kadın başrol oyuncularının yer aldığı diğer projeleri savundu.

        W Magazine'e konuşan Halina Reijn, "Erkek oyuncunun kadın oyuncuyla aynı yaşta olduğu bir film görürsek, bunu tuhaf bulmalıyız. Asıl çılgınlık bu" ifadesini kullandı.

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        Reijn, ayrıca "Yaş farklarının değişmesi ve kadınların farklı ilişkiler yaşaması tamamen normalleştirilmeli. Artık bir kutuya sıkışmış değiliz. Erkek bakış açısını içselleştiriyoruz, ataerkilliği içselleştiriyoruz ve kendimizi bundan kurtarmamız gerekiyor" diye konuştu.

        Kidman, başrolde yer aldığı 'Babygirl' filmini çekerken erotik sahnelerde çok zorlandığını ve bir noktada çekime ara vermek zorunda kaldığını itiraf etmişti.

        'Romy' karakterine hayat veren Kidman, The Sun gazetesine verdiği röportajda, filmdeki erotik sahnelerde aşırı tahrik olduğunu itiraf ederken, "Daha fazla orgazm olmamak için çekime ara vermek zorunda kaldım" demişti.

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        #Harris Dickinson
        #Nicole Kidman
        #babygirl
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