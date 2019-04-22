Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI VE GÜNEYDE 2-4 DERECE ARTIYOR

İHA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.





5 KENT İÇİN KAR UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde kar, Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur, Iğdır çevrelerinde ise yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: Parçalı, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu 12

İSTANBUL: Parçalı bulutlu 15

İZMİR: Parçalı ve az bulutlu 20

ADANA: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

BURSA: Parçalı bulutlu 17

ANTALYA: Parçalı bulutlu 21

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli yağmurlu 12

TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14