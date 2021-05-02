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Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilere silahlı saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde İsrail’e ait askeri kontrol noktası yakınında bekleyen 3 Yahudi yerleşimci, bölgeden süratle geçen bir arabadan ateş açılması sonucu yaralandı.

Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilere silahlı saldırı
AA

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria’daki Tapuah kavşağında (Zaatara askeri kontrol noktası) bulunan İsraillilere şüpheli bir araçtan ateş edildi. Olay yerinde yaralılar var." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin araca ateş açtığı ancak aracın olay yerinden kaçtığına dikkat çekilerek, askerlerin şüphelileri aradığı ve bölgede kontrol noktaları kurduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, Tapuah kavşağında bir araçtan ateş açılması sonucu 3 İsraillinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bulunan İsrail'e ait Zaatara askeri kontrol noktası, zaman zaman olaylara sahne oluyor.

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