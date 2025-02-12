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        Batman'da 100 okula arıtmalı su sebili kuruldu

        Batman'da İl Özel İdaresi tarafından ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 100 okula arıtmalı su sebili kuruldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:47
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        Batman'da 100 okula arıtmalı sebil
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        Batman'da İl Özel İdaresi tarafından ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 100 okula arıtmalı su sebili monte edildi.

        İHA'nın haberine göre, sağlıklı içme suyuna erişimin çocukların gelişimi ve okul yaşamındaki verimliliği açısından büyük önem taşıdığına belirten veliler, uygulamayı oldukça olumlu karşıladı. Projeye dair memnuniyetini ifade eden Veliler, "Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim almasını her şeyden çok önemsiyoruz. Okullara arıtmalı su sebili kurulması gerçekten çok kıymetli bir çalışma. Çocuklarımız hijyenik ve temiz suya kolayca ulaşabiliyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Okulda görev yapan öğretmenler ise, sağlıklı suya erişimin öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimi için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Çocuklarımız için temiz suya erişim sağlamak, onların sağlıklı büyümesi ve derslerine daha iyi odaklanabilmesi için çok önemli bir adım. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimiz hem su tüketme alışkanlığı kazanıyor hem de güvenli bir şekilde su içebiliyorlar. Bizler de öğretmenler olarak bu projeden dolayı çok mutluyuz. Valimize ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz" dedi.

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