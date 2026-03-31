Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da ana-oğul apartman girişinde silahlı saldırıda öldürüldü | Son dakika haberleri

        Batman'da ana-oğul apartman girişinde silahlı saldırıda öldürüldü

        Batman'da Aynur Karadaş (55) ile oğlu Dücane (28), apartman girişinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli, il dışına kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 21:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ana-oğul silahlı saldırıda öldürüldü!

        Batman'daki olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 2218’inci Sokak’ta meydana geldi. Anne Aynur Karadaş ile oğlu Dücane, apartman girişinde silahlı saldırıya uğradıb tabancayla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği ana-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı.

        İhbar üzerine adresi sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Dücane Karadaş’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan anne Aynur Karadaş ise müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne Karadaş da doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında saldırının şüphelisi olarak değerlendirilen M.K. (17), Mardin’e gitmek isterken Diyarbakır yolu üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
