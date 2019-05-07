Alınan bilgiye göre, Gürbüz köyü mevkiinde Gökhan Şimşek yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Otomobilin arkasından gelen Ziya Kavak yönetimindeki TIR da otomobil ve hayvanlara çarptı.

Kazada araç sürücüleri Şimşek ve Kavak ile araçlarda bulunan Songül Aykut (34),Portakale Aykut (54),Rumeyza Aykut (4) ve 3 aylık bebek Berkin Aykut yaralandı, 50 koyun ise öldü.

AA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.