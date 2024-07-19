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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da Dicle Nehri'ne giren 1 kişi boğuldu | Son dakika haberleri

        Batman'da Dicle Nehri'ne giren 1 kişi boğuldu

        Batman'da arkadaşlarıyla pikniğe giden 36 yaşındaki Nihat Ulusal, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 00:36 Güncelleme: 19.07.2024 - 00:38
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        Dicle Nehri'nde 1 kişi boğuldu
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        Olay dün saat 20.30 sıralarında Batman merkeze bağlı Çayüstü köyü sınırlarında bulunan Kantar Köprüsü mevkisindeki Dicle Nehri'nde meydana geldi.

        SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ NEHİRDE KAYBOLDU

        Piknik yapmak için 2 arkadaşıyla beraber Kantar Köprüsü mevkisine gelen Nihat Ulusal, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        CANSIZ BEDENİ 3 SAAT SONRA BULUNDU

        İhbarla bölgeye Batman İtfaiyesi dalgıç ekibi, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekiplerin suda yaptığı 3 saatlik aramada, Nihat Ulusal'ın cansız bedeni bulundu. Ulusal’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Batman
        #Dicle Nehri
        #haberler
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