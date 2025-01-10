Batman'da kaçak balık avına 12 bin lira ceza

Batman'da kaçak balık avcılığı yapan kişiye 12 bin lira ceza
Batman'da, kaçak balık avcılığı yaptığı belirlenen kişiye 12 bin 835 lira para cezası uygulandı
Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde, jandarma ekiplerinin de desteğiyle su ürünleri avcılığının düzenlenmesi amacıyla Malabadi Köprüsü mevkiindeki baraj gölünde kaçak balık avcılığı denetimi yapıldı.
Denetimlerde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 1 kişiye 12 bin 835 lira idari para cezası uygulandı..png
Denetimlerde tespit edilen toplamda 4300 metre uzunluk ve 600 kilo ağırlığındaki hayalet ağ da toplanarak imha edildi.