Batman'da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü
Batman'da etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Güney Çevre Yolu'nun bir kısmında çökme meydana geldi
Giriş: 20 Nisan 2026 - 15:22 Güncelleme:
Batman merkeze bağlı Balpınar beldesi mevkisinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, Güney Çevre Yolu Batman Çayı köprüsü yakınında meydana geldi.
Kentte 2 gündür süren aşırı yağışlar sonucu Batman Çayı'nın debisinin yükselmesiyle yolun bir kısmında çökme oluştu.
Çökme nedeniyle yol, tedbir amacıyla çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
İhbarla bölgeye polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri ise iş makineleriyle onarım çalışması başlattı.
