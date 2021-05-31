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Batman'daki Mor Kuryakos Manastırı'nın turizme kazandırılması için restorasyon sürüyor

Batman'ın Beşiri ilçesindeki Mor Kuryakos Manastırı'nda üç aşamalı olarak planlanan restorasyon çalışmalarında ikinci etaba başlandı.

Batman'daki Mor Kuryakos Manastırı'nın turizme kazandırılması için restorasyon sürüyor
AA

Kıra Dağı eteklerindeki Ayrancı köyünde 5. yüzyılda Süryani Hristiyanlar tarafından 2 bin 500 metrekare alan üzerinde 2 katlı olarak inşa edilen manastırda birinci etap restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda manastırın giriş kapısı, güney cephesinin tamamı, mezar odası ve mezar odasının doğu cephesi ile ikinci kattaki tüm odalar yenilendi.

Başlatılan ikinci etap çalışmalarda çevre duvarı, kilise mekanı ve orta avlunun restore edilmesi planlanıyor.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, manastırın turizme kazandırılması için başlatılan restorasyon çalışmaları ile ilgili incelemede bulundu, yürütülen faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Özdemir, AA muhabirine, Mor Kuryakos Manastırı'nın ​​​​​​​Batman için önemine değinerek, bu manastırda hem yaşam hem de eğitim alanı bulunduğunu aktardı.

"Bu manastır Batman ve bölge turizmine önemli bir katkı sağlayacak. Batman turizminde önemli bir yer bulacak." diyen Özdemir, güzel bir eseri ortaya çıkarmak için restorasyonun sürdüğünü aktardı.

AK Parti Milletvekili Özdemir'e incelemeleri sırasında Batman İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Müze Müdürü Şeyhmus Genç ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün de eşlik etti.

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