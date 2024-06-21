Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sokakta tabancayla öldürüldü

        BATMAN'da İhsan Türkoğlu (44), sokakta tartıştığı N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:53 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta tabancayla öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN’da İhsan Türkoğlu (44), sokakta tartıştığı N.Ç. (20) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan N.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, gece saatlerinde Petrol Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınındaki sokakta yürüyen İhsan Türkoğlu ile yolda karşılaştığı N.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ç., yanındaki tabancayla Türkoğlu’na ateş etti. İhsan Türkoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, N.Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Türkoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        İhsan Türkoğlu’nun cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürülürken, N.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı
        6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı
        İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
        İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
        Tespihini almak isterken ölümün kıyısından döndü!
        Tespihini almak isterken ölümün kıyısından döndü!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"

        Benzer Haberler

        Batman'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı
        Batman'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı
        Batman'da 15 günlük 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilanı
        Batman'da 15 günlük 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilanı
        Batman'da bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
        Batman'da bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
        Hasankeyf'te ziyaretçiler sıcak hava nedeniyle akşam tarihi yerleri geziyor
        Hasankeyf'te ziyaretçiler sıcak hava nedeniyle akşam tarihi yerleri geziyor
        Batman'da suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı
        Batman'da suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı
        Batman'da, oluşan adacıkta mahsur kalan kardeşler kurtarıldı
        Batman'da, oluşan adacıkta mahsur kalan kardeşler kurtarıldı