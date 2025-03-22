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        Batman Petrolspor - Sarıyer: 2-0

        2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor, ligin 28'inci haftasında konuk ettiği Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:34 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:40
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        Batman Petrolspor - Sarıyer: 2-0
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        2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor, ligin 28'inci haftasında konuk ettiği Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 28'inci haftasında Sarıyer'i Batman Şehir Stadyumu’nda konuk etti. Karşılaşmada iki takımda pozisyon bulsa da maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 berabere bitti. Maçın ikinci yarısında baskısını attıran Batman Petrolspor, 52'nci dakikada Atabey Çiçek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 55'inci dakikasında Batman Petrolspor, Omar Imeri'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Maç bu skorla sona erdi. Bu maçla beraber Batman Petrolspor puanını 62'ye çıkardı.

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