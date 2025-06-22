Batman'da silahla vurulmuş halde 7 yılkı atı bulundu
BATMAN'da silahla vurularak öldürülmüş 7 yılkı atı bulundu.
BATMAN'da silahla vurularak öldürülmüş 7 yılkı atı bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Batman’da Raman Dağı’nda merkeze bağlı Yakıtlı köyü yakınlarında silahla vurularak öldürülmüş halde 7 yılkı atı bulundu. İhbarla jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
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