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        Batman'da silahla vurulmuş halde 7 yılkı atı bulundu

        BATMAN'da silahla vurularak öldürülmüş 7 yılkı atı bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 18:03 Güncelleme: 22.06.2025 - 18:05
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        Batman'da silahla vurulmuş halde 7 yılkı atı bulundu
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        BATMAN'da silahla vurularak öldürülmüş 7 yılkı atı bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Batman’da Raman Dağı’nda merkeze bağlı Yakıtlı köyü yakınlarında silahla vurularak öldürülmüş halde 7 yılkı atı bulundu. İhbarla jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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