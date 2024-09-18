Batman'da egzoz denetimi yapıldı
Batman'da abartılı egzoz kullanan 1 otomobil ve 2 motosiklet sürücüsüne toplam 22 bin 329 lira ceza kesildi.
Batman'da abartılı egzoz kullanan 1 otomobil ve 2 motosiklet sürücüsüne toplam 22 bin 329 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim yapıldı.
Çalışmalar kapsamında mevzuata uygun olmayan, teknik değişiklikle abartı egzoz olarak tabir edilen ve yüksek sesli egzozu kullanarak vatandaşlara rahatsızlık verdikleri tespit edilen 1️ araç ve 2️ motosiklet sürücüsüne toplam 2️2️ bin 3️2️9️ lira ceza uygulandı.
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