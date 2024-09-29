Batman'da motosikletli sürücüye çarpıp kaçan otomobil sürücüsü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında dün saat 12.50 sıralarında Gültepe Kavşağı'nda bir aracın yol verme meselesi sebebiyle yolda seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne bilerek çarpıp kaçtığı yönünde yer alan habere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Polis ekiplerinin araç plakasından kimliğini tespit ettikleri otomobil sürücüsü M.K. ile görüştüğü, şüphelinin motosikletli sürücüye çarpıp kaçtığını itiraf ettiği kaydedilen açıklamada, M.K'nin polise teslim olduğu bildirildi.