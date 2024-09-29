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        Batman'da motosikletli sürücüye çarpıp kaçan otomobil sürücüsü yakalandı

        Batman'da motosikletli sürücüye çarpıp kaçan otomobil sürücüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 15:06 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:06
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        Batman'da motosikletli sürücüye çarpıp kaçan otomobil sürücüsü yakalandı
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        Batman'da motosikletli sürücüye çarpıp kaçan otomobil sürücüsü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında dün saat 12.50 sıralarında Gültepe Kavşağı'nda bir aracın yol verme meselesi sebebiyle yolda seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne bilerek çarpıp kaçtığı yönünde yer alan habere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Polis ekiplerinin araç plakasından kimliğini tespit ettikleri otomobil sürücüsü M.K. ile görüştüğü, şüphelinin motosikletli sürücüye çarpıp kaçtığını itiraf ettiği kaydedilen açıklamada, M.K'nin polise teslim olduğu bildirildi.

        Açıklamada, gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemlerin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildiği ifade edildi.

        Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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