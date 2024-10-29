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        Hasankeyf'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:23
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        Hasankeyf'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Kent Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Ali İmrak, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam İmrak, törene katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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