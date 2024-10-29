Hasankeyf'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Kent Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Ali İmrak, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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