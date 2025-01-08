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        Sason'da 5 bin 300 fidan dikildi

        Batman'ın Sason ilçesinde "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi" kapsamında 5 bin 300 fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:05 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:05
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        Sason'da 5 bin 300 fidan dikildi
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        Batman'ın Sason ilçesinde "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi" kapsamında 5 bin 300 fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca köylülere ek gelir sağlamak ve kırsal yaşamı desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ilçeye bağlı Kelhasan köyü sınırlarında yer alan 163 dekarlık alanda uygulanan proje tamamlandı.

        Proje kapsamında, ilk olarak 2,5 kilometre uzunluğunda servis yolu inşa edilerek ulaşım kolaylaştırıldı, 19,5 kilometre uzunluğunda makineli boru teraslar yapıldı, 1,9 kilometre uzunluğunda tel çit ile güvenlik önlemleri alındı.

        Daha sonra, sahanın tanıtımını yapmak ve ziyaretçilere bilgi vermek amacıyla tanıtıcı ve uyarı tabelaları monte edildi.

        Çalışmada, 4 bin 500'ü Antep fıstığı olmak üzere 5 bin 300 fidan dikildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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