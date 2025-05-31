Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Yeşilay Batman'da vatandaşları tütün bağımlılığına karşı bilgilendirdi

        Yeşilay Batman Şubesi, vatandaşları sigara bağımlılığına karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 13:59 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Batman'da vatandaşları tütün bağımlılığına karşı bilgilendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Batman Şubesi, vatandaşları sigara bağımlılığına karşı bilgilendirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Batman Şubesi işbirliğinde 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü dolayısıyla kent merkezinde stant kuruldu.

        Stantta, Yeşilay Batman Şubesi Koordinatörü Özge Kızar ve İl Sağlık Müdürlüğü personelleri vatandaşları tütün bağımlılığına ilişkin bilgilendirdi.

        Kızar, vatandaşlara tedavi ve sigarayı bırakmaları için destek olduklarını söyledi.

        Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara gerekli yönlendirmeler yaptıklarını kaydeden Kızar, şöyle dedi:

        "Ölçüm cihazlarımız var. İl Sağlık Müdürlüğü personelleri ile birlikte ölçümler yaparak onları bilgilendiriyoruz. Web sitemizden yararlanabileceklerini de söylüyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızı Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne yönlendiriyoruz. Gerekli açıklamalar ve yönlendirmeler yapılıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!

        Benzer Haberler

        Gönüllü gençlerden köy okulundaki öğrenciler için mezuniyet töreni
        Gönüllü gençlerden köy okulundaki öğrenciler için mezuniyet töreni
        Batman'da "Yatırım ve İstihdam Ödülleri" sahiplerini buldu
        Batman'da "Yatırım ve İstihdam Ödülleri" sahiplerini buldu
        Batman'da İluh Şehit Özkan Kocaer Polis Amirliği hizmet binası inşası için...
        Batman'da İluh Şehit Özkan Kocaer Polis Amirliği hizmet binası inşası için...
        Geçen yıl 10 kişi boğulmuştu; su altındaki tehlikeleri görüntüleyip, uyardı...
        Geçen yıl 10 kişi boğulmuştu; su altındaki tehlikeleri görüntüleyip, uyardı...
        Batman'da Beyçayırı Ortaokulu Floor Curling takımı şampiyonaya hazırlanıyor
        Batman'da Beyçayırı Ortaokulu Floor Curling takımı şampiyonaya hazırlanıyor
        TÜGVA Batman İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        TÜGVA Batman İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı