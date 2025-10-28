Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin azmi ve kararlılığıyla Cumhuriyet'in kendilerine özgür yaşam, eşit yurttaşlık ve geleceğe güvenle bakma imkanı sağladığını ifade eden İmrak şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil aynı zamanda bağımsızlık, demokrasi, birlik ve beraberlik demektir. Bu değerleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."