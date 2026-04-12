'Batman' oyuncusu John Nolan hayatını kaybetti

'Batman Begins' ve 'Person of Interest' filmlerindeki rolleriyle tanınan aktör John Nolan, 87 yaşında hayatını kaybetti. Dün son nefesini verdiği öğrenilen oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

Ünlü film yönetmeni Christopher Nolan ile yazar Jonathan Nolan'ın amcası olan John Nolan'ın en dikkat çekici rolleri arasında, yeğeni Christopher Nolan'ın yönettiği 'Batman Begins' (2005) ve 'The Dark Knight Rises' (2012) filmlerinde Douglas Fredericks karakteri yer alıyor.

Özellikle karakter oyunculuğuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan İngiliz oyuncu ayrıca, 1998 yapımı gerilim filmi 'Following'de ve 2017 yapımı savaş destanı 'Dunkirk'te de rol aldı.

John Nolan, televizyonda yeğeni Jonathan Nolan'ın yaratıcısı olduğu 'Person of Interest' dizisinde ikinci sezonda eski MI6 ajanı John Greer'ı canlandırdı.

Londra doğumlu olan Nolan, Drama Centre London’da eğitim aldıktan sonra tiyatro sahnesinde kariyerine başladı. Kariyerinin erken döneminde turne tiyatrolarında yer aldı ve Richmond Theatre’da sahnelenen bir yapımda Romeo karakterini canlandırdı. Daha sonra Royal Shakespeare Company bünyesinde sahneye çıkarak klasik eserlerde rol aldı.

Sahne kariyerinde ayrıca 'Bequest To The Nation', 'Terror ve The World Is Full Of Married Men' gibi yapımlarda performans sergileyen Nolan, 'General Hospital' ve 'Enemy At The Door' adlı televizyon dizilerinde de yer aldı.