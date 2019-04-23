Bulut Kutlu'nun haberine göre, olay Kültür Mahallesinde bulunan bir AVM’nin giriş katında yaşandı. Henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı ismi öğrenilemeyen şahıs eşi ile birlikte AVM’nin içinde bulunan bir kafede oturdu. İkili arasında kısa süreli tartışmanın yaşanmasıyla birlikte şahıs eşinin başına silah dayayarak rehin aldı.





Silah zoruyla kafe çalışanlarının kepenkleri kapatasını istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis geldi. Özel Harekat Polislerinin yoğun güvenlik önlemlerinin aldığı olay yerindeki polisler şahsı ikna etmeye çalıştı.



Polis ile eşini rehin alan şahıs arasında kısa süreli konuşma yaşandı. Polis şahsı ikna ederek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.