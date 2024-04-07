Batman’in ilk çizgi romanı rekor fiyata satıldı

İlk Batman'in çizgi romanı, 85 yıl önce gazete bayilerini ilk kez süslediği günden bu yana en yüksek satış rakamına ulaşarak rekor kırdı.

'Detective Comics' adlı çizgi roman, açık artırmada 1.8 milyon dolara (57.728.700 TL) satıldı. Bu, çizgi romanı satın alan ve adı açıklanmayan kişinin koleksiyonundaki en pahalı Batman çizgi roman versiyonu olsa da satın aldığı ilk kopya değil. Koleksiyoncu, 1939’da ilk kez çıkan çizgi romanın daha düşük kaliteli bir versiyonu için yarım milyon doların üzerinde para harcadı.

Detective Comics’i özel yapan da Kara Şövalye'nin ilk çıkışını yaptığı çizgi roman olması ve bilinen sadece 100 kopyası bulunuyor.

Gizemli koleksiyoncunun çizgi romanın ‘altın çağında’ üretilen her şeye tutkuyla bağlı, emlak ve konaklama alanında çalışan bir iş insanı olduğu açıklandı.

Çizgi roman, Komiser Jim Gordon'un arkadaşı Bruce Wayne'i bir cinayet soruşturmasına yardım etmesi için davet etmesiyle başlıyor. Ancak başka bir cinayet daha işlendiğinde, sorumluluğu üstlenen Batman'den başkası olmuyor ve hikaye ilerledikçe Batman'in kimliğinin Bruce olduğu ortaya çıkıyor.

İLGİ GİT GİDE ARTIYOR

Rekor fiyata satılan çizgi roman en son Mayıs 2022'de 1.7 milyon dolara satılmıştı. Müzayedeyi yapan ComicConnect Başkanı Vincent Zurzolo'ya göre altın çağ çizgi roman pazarı her zamankinden daha çok alıcıya hitap ediyor ve fiyatlar hızla artıyor.