Batu Akdeniz ve Pamela'dan 'Başka Bir Gün'

"Başka Bir Gün" yayında 0:00 / 0:00

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"Başka Bir Gün", uzun bir süre boyunca büyük aşkını aramış ve sonunda bulduğuna inanan aşığımızın reddedilişini, onun kendi ağzından anlatıyor. Sözü ve müziği Batu Akdeniz'e ait, akustik gitarların yoğunca kullanıldığı şarkıyı Batu Akdeniz ve Pamela birlikte seslendirdi.

Şarkı, nostaljik sound'u, melankolik sözleri ve Batu ve Pamela'nın seslerinin uyumu ile dinleyicilere yazın bittiğini, sonbaharın ve kalp kırıklıklarının başlangıcını duyuruyor. Şarkının kayıtları Ankara ve İstanbul'da yapıldı. Şarkının video klibi İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çekildi.



27 yaşındaki müzisyen, çıkış yaptığı 2 yıllık sürede Spotify'da 300.000 aylık dinleyici ve toplamda 12 milyon stream elde etti. 'Eksik', 'Yanlış Biriyle Doğru Hikaye' ,'Bir Sebebi Var', 'Ona Göre' gibi parçaları ile ciddi bir dinleyici kitlesi kazandı.

YouTube'un fenomen gitaristi İngiliz Karl Golden ile yaptığı klasik rock şarkılarının cover çalışmaları milyonlarca izlenmeye ve yurtdışından binlerce izleyiciye ulaştı.

Batu Akdeniz'in eski grubu Heavy Sky ile 2016 yılında yayınladığı, tamamen İngilizce sözlü şarkılardan oluşan rock albümü "Dreamer", İngiltere'deki rock radyolarında listelere girmişti.