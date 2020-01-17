Batuhan Özdemir: Hakkımda suçlama yok

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Beraatine karar verildikten sonra yeniden tutuklanan eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki yakalama kararının ardından eşi Aslı Özdemir ile birlikte gözaltına alınan, aynı zamanda Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in oğlu olan İyidil'in yeğeni Batuhan Özdemir, Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

“YARDIMCI OLDUM”

Hakkında çıkan haberlerin büyük bir kısmının gerçeği yansıtmadığını ve bu durumdan üzüntü duyduğunu kaydeden Özdemir, “Güvenlik güçleri tarafından bilgime başvurulan konularla ilgili elimden geldiğince yardımcı olduktan sonra ilgili makamdan ayrıldım” dedi.

“BİR SUÇLAMA YOK”

Özdemir, şöyle devam etti: “Şahsıma ve eşime halihazırda isnat edilen herhangi bir suçlama bulunmadığı gibi tüm gayretimiz Emniyet güçlerine yardımcı olmak yönünde olmuştur. Bu arada konuyu objektif ve yorumsuz bir şekilde ele alan basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.”