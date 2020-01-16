Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Yargılandığı FETÖ davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan, istinafta beraatine ve tahliyesine karar verilen eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararından ardından İyidil’in gözaltına alınma süreci de ilginç oldu.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın edindiği bilgiye göre Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, yakalama kararının infazı için hemen harekete geçti. Ancak İyidil, yapılan aramalara rağmen adresinde bulunamadı.

GÖZALTINA ALINAN BATUHAN VE ASLI ÖZDEMİR SERBEST BIRAKILDI

Polis, İyidil’in aile fertlerince saklandığı şüphesi üzerine İyidil’in avukatı Abdullah Kaya ile Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir’i gözaltına aldı. Bu iki isme İyidil’in nerede olduğu soruldu. Batuhan Özdemir, sabaha karşı Metin İyidil’in, eşi Aslı Özdemir ile birlikte Çankaya’da bir evde bulunduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine polis sabaha karşı 4.00 sularında o eve baskın yaptı ve İyidil ile birlikte Aslı Özdemir de gözaltına alındı. Zira Metin İyidil, Nihat Özdemir'in yakın zamanda vefat eden eşi Gülseren Özdemir'in ağabeyi aynı zamanda Batuhan Özdemir'in dayısı. Nihat Özdemir’in oğlu, gelini ve İyidil’in avukatı savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İHRAÇ VE DAVA

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 19 Temmuz 2016’da tutuklanan ardından da TSK’dan ihraç edilen İyidil için süreç şöyle ilerledi:

İyidil ve diğer EDOK komutanları hakkında kamuoyunda “EDOK davası” olarak bilinen dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede İyidil’in 15 Temmuz'dan önce bazı darbe sanıklarıyla görüşmeler yaptığı, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" listesinde imzası yer alan sanık eski tuğgeneral Mehmet Partigöç ile iletişim halinde olduğu, Isparta'daki komandoları darbe girişimine destek vermeleri için ısrarla Ankara'ya çağırdığı savunuldu.

İDDİANAMEDEN

İyidil için iddianamede şu değerlendirmelere yer verildi:

“15/07/2016 günü gerçekleşen Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya yönelik eylemler öncesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu asker şahıslarla darbeye hazırlık konusunda düzenli görüşmelerinin olduğu (Polatlı iddianamesi),olay günü de sözde Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olan ve sözde atama listelerinde imzası bulunan Mehmet Partigöç ile Genelkurmay karargahında görüşmesinin olduğu (Genelkurmay iddianamesi),Isparta Dağ Komanda Okulunda eğitim gören Harbiyelilerin darbe kalkışmalarında kullanılabilmesi için Ankara'ya getirilmesi için çaba gösterdiği (Isparta İddianameleri),darbeye teşebbüs eylemlerinin sonuca ulaşmasını sağlayamadıkları, bunun belirtilerinin olay gecesi ortaya çıkması üzerine ısrarla kendisinin darbe karşıtı olduğunu gösterecek şekilde faaliyetler ve davranışlar sergilemeye çalıştığı, bu kapsamda tv açıklaması yaptığı saatler, kendisinin zırhlı birliklerde bulunduğunu gösteren kamera görüntülerini temin etmeye çalışması vb. eylemlerle örgütün en başarılı olduğu takiyye uygulamasını gösterdiği, EDOK Karargahında bir problem olmadığını öğrenmesine rağmen, darbenin engellenmesi için görevinin başına geçerek, olay gecesi ülke genelinde çok önemli olayların yaşandığı bağlı birliklerine resmi yollardan yazılı ve sözlü talimatlar verebilecek durumda olmasına rağmen, bir kafede telefon görüşmeleri ile darbe kalkışmasının gidişatını anlamaya çalıştığı...”

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İyidil ısrarla tüm savunmalarında suçlamaları reddetti. İyidil savunmasında şunları söyledi: Darbe gecesi, darbecilerin verdiği emrin sahte olduğunu söyleyen, buna karşı devletimi, milletimi, Cumhurbaşkanımı korumak için harekete geçen biriyim. Bu hainlerin bana ve aileme kumpas kurduklarını biliyorum. Bu hainlerin darbe planlarını yaptıkları tarihlerde Fas'ta ailemle tatildeydim. Beni iki yıl dinlemişler ve 'bu bizden değildir' diye hakkımda rapor tutmuşlar. Ama tüm bunlara rağmen ben 648 gündür bunlardan olmadığımı ispat etmeye çalışıyorum. Ben FETÖ'cü, alçak, şerefsiz, hain, kansız değilim. Ben o gece devletime sahip çıktım, devletim de bana sahip çıksın" dedi.

DİĞER KORGENERALE TAHLİYE

İyidil’in savunmasının alındığı gün yargılamada önemli bir gelişmede oldu. 9 Ağustos 2017 tarihli duruşmada mahkemede diğer sanıklardan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun tahliyesine karar verildi. Bu tahliye 15 Temmuz darbe davalarında en üst rütbeli tahliye olarak kayıtlara geçti.

AĞIR MÜEBBET HAPİS

Dava 27 Nisan 2018’de karara bağlandı. Mahkeme, İyidil ile olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Hamza Koçyiğit ve eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu’nu "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklardan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise üzerilerine beraatlerine karar verdi.

İSTİNAFTAN BERAAT

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce alınan bu karar İyidil’in avukatı tarafından istinafa taşındı. İyidil'in istinaf başvurusunu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi (İstinaf) inceledi. Daire, 14 Ocak Salı günü İyidil hakkında çarpıcı bir karara imza attı. İyidil’e Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran İstinaf, beraat yönünde hüküm kurdu. Bu hükümle birlikte İyidil’in tahliyesine de hükmedildi.

TAHLİYE EDİLDİ

İstinaf’ın beraat kararında; İyidil’in darbe karşıtı isimlerle görüşmelerine, darbe karşıtı faaliyetlerine ve lehine olan tanık beyanlarına dikkat çekildi. FETÖ üyesi olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığı, darbecilerin atama listesinde bulunmasının tek başına örgüt üyeliği için yeterli delil sayılamayacağı ifade edildi. Bu karar sonrası İyidil, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nden akşam saatlerinde tahliye edildi.

YENİDEN TUTUKLAMA

Ancak bu karara Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtiraz değerlendiren 21. Ceza Dairesi bir gün sonra yani 15 Ocak Çarşamba günü İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkardı. Bu karar sonrası da İyidil bugün tutuklandı.