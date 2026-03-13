Bayburt'ta karın 2 metreye ulaştığı köylerde yol açma çalışmaları sürüyor
Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Giriş: 13.03.2026 - 15:33 Güncelleme:
1
Bayburt'ta kar yağışının ardından kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
2
Kış şartlarının çetin geçtiği kentte, kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreye ulaştı.
3
Kar nedeniyle 2 bin rakımlı bazı köyleri birbirine bağlayan yollar da ulaşıma kapandı.
4
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yerleşim yerlerine ulaşımı sağlamak için iki gündür arazide zorlu mesai yapıyor.
5
Yaylalar, Yeniköy ve Ördekhacı köylerine ulaşımı sağlayan yol, ekiplerin iş makineleriyle sürdürdüğü çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
6
Yaylalar Köyü Muhtarı Hüseyin Gülhan, köylerinde çetin kış şartları yaşandığını, son yağan karın ardından yollarda kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını söyledi.