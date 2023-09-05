Baydöner ve Enerya hisselerine açığa satış yasağı Borsa İstanbul Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Baydöner ve Enerya hisselerine bir ay boyunca açığa satış ve kredili işlem yasağı geldiğini bildirdi

Borsa İstanbul tarafından KAP'a yapılan açıklamayla Baydöner ve Enerya'ya açığa satış yasağı getirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BYDNR.E ve ENERY.E paylarında 05/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."